Los últimos mensajes del 'streamer' francés muerto en directo: «Me han secuestrado»

La muerte en directo del 'streamer' francés Jean Pormanove conmocionó a Francia y alimentó el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, en concreto, ... la australiana Kick. Este creador de contenido, cuyo nombre real era Raphaël Graven, perdió la vida el 18 de agosto en Niza en medio de una emisión de 12 días, que básicamente consistía en que otros dos 'streamers' (NarutoVie y Safine) se dedicaban a maltratarlo y pegarlo, además de obligarle a tomar drogas. Ellos se defendieron con que se trataba de un guion acordado. Y una autopsia indicó que su deceso no se debió «a la intervención de un tercero».

Ese informe, sin embargo, no ha desvanecido totalmente la sospecha sobre la responsabilidad de esos creadores de contenido, así como de sus familiares, en la muerte del 'streamer'. Un reportaje de la cadena TF1 reveló el domingo por la noche los últimos mensajes que envió el fallecido antes de morir. Entonces, expresaba su malestar y sufrimiento por cómo degeneraba esa emisión, con hasta 200.000 subscriptores y que era la más vista en Francia en Kick, una plataforma de retransmisiones de video en directo similar a Twitch.

«Creo que esto se nos está yendo de las manos», escribió Pormanove, de 46 años, a su madre el 10 de agosto. Aún más contundente se mostró dos días después: «Tengo la sensación de estar secuestrado con su concepto de mierda» sobre la emisión. En otro mensaje, divulgado por el programa 'Sept à Huit', insistía en esa idea de sentirse «secuestrado» y aseguraba: «Yo me quiero ir, pero el otro no quiere».

Además de estas conversaciones en privado con su madre, ahora reveladas, el fallecido había expresado varias veces durante el directo que deseaba abandonar esa retransmisión. Una decisión que aparentemente no podía tomar al verse retenido por NarutoVie y Safine —en ambos casos se trata de seudónimos—, quienes también se dedicaban a maltratar a otro hombre discapacitado apodado Coudoux.

La familia prefiere no denunciar

No obstante, Joëlle Graven, madre de Pormanove, ha quitado hierro a esas advertencias. Según ha explicado ante las cámaras de TF1, su hijo «no se sentía en peligro». «El domingo por la noche —falleció el lunes 20— lo llamé y me dijo: 'Mamá, no te preocupes'. Y eso me tranquilizó. A menudo me decía: 'Mamá, llama a la policía'. Pero creo que eso lo hacía por el directo», dijo en el programa de una las principales cadenas francesas.

La madre y el resto de la familia han preferido no denunciar a los otros dos 'streamers'. Tras el deceso de Pormanove, ellos dijeron vía su abogado que «eran muy amigos» del fallecido y que se trataba de «una ficción». Sin embargo, otro allegado del 'streamer' muerto, que en el pasado había trabajado en el ejército, duda de esa versión. «Pienso que él tenía la impresión de que eran sus amigos, pero no entiendo cómo se le puede hacer eso a alguien», afirmó ese excompañero en las fuerzas armadas.

Las autoridades han abierto varias investigaciones en relación con esta impactante muerte. Se interesan tanto por el contenido en ese canal, cuyo principal reclamo eran la violencia y los maltratos sobre personas más débiles, como por la falta de moderación en Kick. El organismo gubernamental Pharos había recibido hasta 80 alertas sobre el canal Jeanpormanove, sin que hubiera una intervención de la administración que detuviera esos comportamientos. Además del rol de los otros 'streamers' y la familia, este deceso ha cuestionado la poca regulación de algunas plataformas que son literalmente un salvaje Oeste.