La ULPGC ampliará el campus del Obelisco y desecha el traslado a Tafira

Lo que antes era en Culp, junto al hospital Insular, y el campus del Obelisco son las infraestructuras más antiguas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El primero ya no tiene uso educativo y las facultades que albergaba se trasladaron a Tafira. El segundo, en cambio, sigue a pleno rendimiento pero con edificios que no soportan la carga de alumnado que tienen. Ciencias de la Educación es el ejemplo. «Somos una facultad con más de 2.000 estudiantes, necesitamos crecer y lo llevamos solicitando hace tiempo», recuerda el decano, Germán Gallardo.

La propuesta del exrector de la ULPGC, Rafael Robaina, era precisamente sacar Educación del Obelisco y llevarla también a Tafira. Para el actual rector, Lluís Serra Majem, esa no debe ser la respuesta, máxime cuando la parcela del Obelisco se ha ampliado y cuenta con 23.000 metros cuadrados. De ellos, aclara Serra, solo el 30% están ocupados. «Con estos 23.000 metros cuadrados se cumple de sobra» las expectativas de crecer, afirma el rector.

La apuesta de la ULPGC será «fortalecer ese campus para dar respuesta a las necesidades de infraestructuras y edificios», añade.

Precisamente en uno de los últimos Consejos de Gobierno de la ULPGC el rector anunció que ya se había escriturado todo el terreno, paso previo, explica Serra, para poder después lograr las licencias de obras y reformas que se planteen.

«Este campus es fundamental, es el campus más urbano, el que más interacción tiene con la ciudadanía, la gente quiere ir. Del estudiantado Erasmus casi una cuarta parte va a este campus, pero es un campus que tenemos que mejorar», explica el rector.

Lo que sí tiene claro Serra Majem es que hay algunas demandas desde ese campus que «no se pueden dar», entre ellas la creación de un aparcamiento para estudiantes. «Tenemos edificios en el centro de la ciudad, no hay necesidad de llegar en coche, esto no lo vamos a hacer, no podemos consentir hacer un aparcamiento cuando no hay problemas de movilidad para llegar, es una de las zonas mejor conectadas», afirma.

Para el decano de Ciencias de la Educación las necesidades de espacio de su facultad son obvias. De hecho, abunda Germán Gallardo que el edificio es «del campus fundacional, es una infraestructura vieja. Hemos ido creciendo porque nuestro títulos son títulos de éxito, pero tenemos más alumnado del que podemos albergar. Hemos conseguido aumentar nuestro número de aulas con el nuevo aulario de Santa Teresa -edificio que cedió el Gobierno Canario y que antes acogía un instituto- pero aún así, hay que tener en cuenta que todas nuestras aulas son muy pequeñas y estamos muy constreñidos».

Esa falta de espacio ha obligado a que el Máster de Formación del Profesorado, el más demandado todos los años en la ULPGC al ser un título habilitante para ejercer, se de en Tafira. « Tenemos a 270 estudiantes y lo damos en otro campus, aunque en el fondo todos somos ULPGC, pero lo tenemos que dar en Arquitectura aprovechando que tiene aulas mucho más grandes. También se da en el edificio de Ciencias Básicas... Necesitamos crecer», repite. «Si podemos crecer en el propio campus del Obelisco me parece bien. Es lo que nos ha transmitido en varas reuniones, La universidad ha adquirido esa parcela concreta y hay espacio para construir algo y aliviar sobre todo nuestra facultad, que es de las más grandes».

La falta de modernización de los edificios se constata también en la biblioteca de la facultad, que ha tenido que estar cerrada al estudio por a medidas anticovid y la falta de ventilación. Ahora, explica el decano, van a intentar abrir un espacio en la antigua delegación de estudiantes para que se pueda utilizar como sala de estudios por grupos. «Nosotros empezamos también presenciales, pero fuimos poco a poco porque nuestras clases son pequeñas y hemos tenido que ir adaptando la docencia sobre todo en estos primeros meses. Desde noviembre sí que prácticamente estamos presenciales y hemos empezado a reactivar el campus», comenta.

Patinetas

Durante el estado de alarma Educación fue una de las facultades que más sufrió al no poder mantener la distancia entre estudiantes que se requería, por lo que muchas clases se dividieron en grupos y alternaban presencialidad con clases virtuales.

El decano también es consciente de que el estudiantado demanda un parking, pero al estar en el centro de la ciudad es complicado. Intentó que el Ayuntamiento capitalino ofreciera plazas en la zona azul o verde más baratas, pero no ha sido posible. Lo que si van a potenciar es el uso de patinetas y bicicletas, para ello instalarán aparca patinetes eléctricos y muy cerca del campus un frontal de Sitycleta , las bicis públicas de la ciudad.