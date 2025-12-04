Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un jabalí R. I.

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:05

Comenta

La Comisión Europea ha delimitado a 91 municipios de la provincia de Barcelona el área afectada por el brote de peste porcina africana. En un ... principio, el Govern marcó el límite en una setentena de localidades, en concreto en 72. Una delegación del Ejecutivo comunitario viajó el miércoles a Barcelona para fijar los límites que deben regir las exportaciones catalanas de porcino a los países de la UE. La decisión de la CE, publicada este jueves en el diario oficial de la UE, incluye el listado de los municipios que deberán aplicar «medidas de emergencia provisionales» hasta el 28 de febrero para tratar de contener el brote. «Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las medidas urgentes de control se apliquen lo antes posible», afirma el dictamen.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  2. 2 El presunto pederasta Kenneth V. V. ingresa en Juan Grande protegido y con protocolo antisuicidio
  3. 3 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  4. 4 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  5. 5 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  6. 6 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad
  7. 7 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  8. 8 El actor británico Jude Law rueda en Gran Canaria
  9. 9 Amenazas de muerte a la consejera de Turismo: así es la polémica ley que regula la vivienda vacacional en Canarias
  10. 10 Canarias rescatará la mascarilla en centros sanitarios para evitar la gripe: «Nadie se la pone»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina