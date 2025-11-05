Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

Países como Polonia, Eslovaquia y Hungría se muestran reticentes por el impacto que esta medida pueda tener en la industria

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:26

Comenta

Los equipos negociadores de los Veintisiete han estado toda la noche en vela para acordar una posición común de cara a la cumbre del clima ... que se celebrará la semana que viene en Belém (Brasil). Finalmente se ha logrado un consenso político para que la Unión Europea reduzca sus emisiones un 90% para 2040 respecto a los niveles de contaminación de 1990, pero incluyendo medidas de flexibilidad para los Estados miembros, algo que ha acabado convenciendo a los países más reticentes a fijar este objetivo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  2. 2 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  3. 3 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  4. 4

    «Buenas tardes Ángel Víctor»: el mensaje que certifica que Aldama sí trató con el ministro cuando presidía Canarias
  5. 5 Llegó el día: la oposición presenta la moción de censura en el Ayuntamiento de Valsequillo
  6. 6 900 veces Miguel Ángel Ramírez
  7. 7 Torres: Â«No hay mordidas, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nadaÂ»
  8. 8 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  9. 9 Historia de las 5.072 quejas que motivaron el grave riesgo por suciedad en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad

La UE acuerda reducir sus emisiones un 90% para 2040, pero incluye más flexibilidad