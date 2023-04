De la túnica de Jesús a los euros

Jugar a las chapas es una tradición muy enraizada en León, donde también es sinónimo de apuestas, los famosos corros. La Semana Santa reviste de legalidad estos envites tan populares. De hecho, las autorizaciones solamente son válidas para Jueves, Viernes y Sábado Santo. El entretenimiento es muy sencillo y de ahí su atracción. Se realiza una apuesta a cara o cruz y se lanzan dos monedas al aire para ver si sale la combinación elegida. El encanto lo pone el dinero apostado. Hay quien dice que se han llegado a poner sobre la mesa, no ya cientos de euros como ahora, sino las tierras y la casa.

Muchos sitúan el juego en la tradición del Nuevo Testamento, cuando los soldados romanos sortearon la túnica de Jesucristo a través de una apuesta con chapas a cara o cruz.

El juego ha llegado a nuestros días cargado de supersticiones, jergas y rituales. Uno de ellos es que las monedas oficiales son las de 10 céntimos de cobre de la época de Alfonso XIII en las que, en uno de sus lados, se pintan unas cruces para diferenciarlas de la caras.

El azar decide el resultado final, pero ¿quién hace que se cumplan las normas y que la partida discurra con normalidad? Aquí entra el juego el baratero, el encargado de animar las apuestas, poner orden y cobrar y pagar los envites, de los que percibe un porcentaje cercano al 10% del montante.

Durante muchos años esta labor la ha desempeñado Nines en el bar Miseras de la capital leonesa, donde recuerda que las tardes empezaban con apuestas de «unos euritos» entre «personajes célebres que acudían religiosamente año tras año» a la taberna y acababan en noches en las que se «movía mucho dinero».

Llevar bien la contabilidad

Los jugadores forman un corro en el que dentro se sitúa el baratero que tiene que tener rapidez para que la partida no pierda ritmo, al tiempo que lleva la contabilidad del dinero. «Imagínate que a una persona se le olvida poner veinte euros en uno de los 'montones' y yo doy por bueno el 'casamiento' y la mano gana y sigue tirando y vuelve a ganar. Ya no me faltan en el montón veinte, ya me faltan cuarenta euros», explica Nines.

El juego de las chapas destila emoción y diversión, pero no hay que olvidar que cuando los billetes entran en liza las bromas se van y rige la seriedad. «Jugar y perder, pagar y callar», resume Nines, la filosofía.

De nuevo una veintena de corros volverán a la provincia leonesa esta Semana Santa para seguir alimentando la leyenda de un juego sencillo en el que el azar decide: tienes un 50% de posibilidades de ganar y un 50% de posibilidades de perder.