Violó, maltrató y vejó a su propia esposa

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a nueve años y tres meses de cárcel a un varón, acusado de agredir sexualmente, maltratar y vejar a la que fue su pareja durante 18 años, en unos hechos ocurridos en 2013. También maltrató a sus propios hijos.

Según el fallo, el Tribunal considera probado que el procesado mantuvo durante 18 años una relación sentimental con la víctima, fruto de la cual tuvieron cinco hijos. Desde el inicio de la convivencia y con especial intensidad desde 2010, la resolución estima que el acusado «dio muestras de un comportamiento violento caracterizado por agresiones físicas esporádicas, obligándola a mantener relaciones sexuales aún cuando ella no quería, y constantes humillaciones e insultos, tales como ‘puta, guarra, con quien has follado hoy, puta con quien has estado’, ‘mala madre’, o ‘zorra’».

En septiembre de 2013, en su domicilio y durante una discusión, el condenado, «con intención de menoscabar la integridad física de su mujer e hijos, «golpeó a ambos». También detalla que ese 31 de octubre, el procesado se dirigió a su mujer diciéndole «puta, guarra, que te vas a follar a La Laja, te voy a quitar a tus hijos y a meterlos en un reformatorio».