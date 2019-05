Una agencia, acusada de estafar a 155 clientes

Según el Ministerio Fiscal, cuando los perjudicados acudían a Viajes Sami a contratar un viaje, una vez realizado el pago, los acusados Miguel Ángel L. G., Aurelina S. R. O. y Fernando José P. L., les entregaban un número de localizador y un itinerario de tal modo que el cliente tenía la seguridad de tener billete de avión para viajar en las fecha contratadas. No obstante, los acusados se beneficiaban del precio del viaje pero no contrataban el mismo con las empresas suministradoras, de modo que llegado el día de viajar, los perjudicados no podían hacerlo por no tener contratado ese billete.

Esta presunta trama estafó a 155 clientes y el monto total de los billetes suma cerca de los 250.000 euros.