«Soy el puto jefe aquí, Águila 10»

Esta posición privilegiada en la organización del Químico, le valió a Fermín para conocer a otro narcotraficante marroquí llamado Mohamed Haddu, con quien entabló en poco tiempo una gran relación de confianza. Prueba de ello es la conversación pinchada por los investigadores entre ambos en las que el agente se jactaba de tener información importante para las actividades delictivas del narcotraficante: «Hermanito mira, mira quién es el puto jefe aquí, yo Águila 10, Fermín, el inspector y yo mira... Águila 10 hermano en rojo, yo no te miento, ¡aquí me entero yo de todo!», decía a Mohamed Haddu cuando trataba de convencerlo de que podía confiar en él a la hora de prestarle custodia ya que contaba con información privilegiada dada su condición de policía en la comisaría de Maspalomas . Y todo porque tenían entre manos una operación consistente en el desembarco en Gran Canaria de un cargamento de 1.350 kilos de hachís programado para el día 1 de enero de este año.

Pinchazos.

Fermín iba a recibir de un narco marroquí 24.000 euros por darle información y apoyo

Las pesquisas consideraron «grave» la participación de Fermín en esta operación debido al elevado conocimiento que tenía sobre la forma de evitar controles policiales en la llegada de embarcaciones a la isla, indicándole a su vez las mejores localizaciones, horarios y rutas para evitar controles de tráfico tras el desembarco de la mercancía y que iba a estar de servicio el 1 de enero, la fecha fijada para el mismo, para advertirles de posibles inconvenientes durante esta operación.

«Esto de El Aaiún es un bisnazo, un bisnazo tío», le dijo en otra conversación Mohamed a Fermín el 30 de diciembre, dos días antes del desembarco, a lo que el policía le respondió «cuando me veas el día 2 me vas a dar un abrazo, un beso y me vas a decir ‘Fermín, pa toa la vida juntos’», respondió el agente encarcelado.

Ese mismo día, Fermín narró a Mohamed de forma distendida como –presuntamente– había participado en otras operaciones como «traer tres kilos de polvo» de Sudamérica «que los metí por el aeropuerto como si nada» y que por ello, le «regalaron un Mercedes, el C30 deportivo». También relató como traficaba con anabolizantes y se repartía el dinero con un tal Jimy: «Nos poníamos ciclos juntos, entrenábamos y manejábamos material». «Nos repartíamos el dinero en bolsas de plástico» cada uno con «treinta o cuarenta mil euros».

Finalmente se produjo el desembarco de los 1.350 kilos de hachís el 1 de enero, pero fueron interceptados por la policía ya que eran conocedores de todos los detalles ya que seguían los pasos de cerca, tanto de Fermín como del cabecilla de esta banda, Mohamed Haddu.