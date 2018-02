Rosell: «Es una defensa desesperada»

«De verdad», insistió Rosell sobre Alba, «es la persona que más denuncias ha presentado a compañeros de carrera, con un récord de toda la historia», detalló. «Que sepamos, ha presentado una docena y todas ellas han sido archivadas. Creo que es una defensa fraudulenta y desesperada que no tiene ninguna base al ser un asunto de interés público amparado en la libertad de información. Es un derecho fundamental que está por encima del 301 y es paradójico que lo haga alguien acusado de revelación de secretos», finalizó la magistrada.

La denuncia la realizó el magistrado después de que se hiciese público un auto que lo imputa por cuatro delitos –prevaricación judicial, cohecho, falsedad y revelación de secretos– y que Alba considera que «quebrantó deliberadamente el secreto sumarial». En este sentido, Victoria Rosell aclaró que a ella no le consta «que esa entrega del auto al gabinete de prensa la haya efectuado la propia instructora Margarita Varona, pero en cualquier caso, se trata de una resolución de interés público que ha publicado el propio CGPJ en su web», dijo. «O acusa el denunciante también al CGPJ de esta revelación o no sabemos muy bien el por qué solo acusa a la magistrada Varona», añadió Rosell, a quien presuntamente Salvador Alba intentó perjudicar jurídica y políticamente para expulsarla de la política y de la carrera judicial.

Anuncia que no recurrirá el auto.

Victoria Rosell anunció que no pretende recurrir el auto de procesamiento de Salvador Alba: «La última palabra la tiene mi abogado pero pienso que ninguna de las acusaciones recurrirá porque llevamos mucho tiempo de dilación de este procedimiento porque Alba ha presentado más de 40 recursos y este auto permite acusarle de los hechos principales», dijo. A la denunciante le pareció «un auto muy correcto y ajustado a derecho que refleja fielmente los hechos que se han investigado. No contiene nada sorpresivo porque todo esto ha sido objeto de preguntas, pruebas e indagaciones a lo largo de la instrucción», dijo. Por último, manifestó que «Alba dijo que era como si le acusaran de homicidio sin haber muerto, pero en este caso sí hay cadáver. No tiene razón e intenta desviar la atención cuando dice que es sorpresivo porque de todos estos delitos le han leído los derechos».