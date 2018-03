Se masturbó y tocó un pezón a una bañista en la playa

«Dijo que era normal, solo iba a mirar».

La denunciante afirmó que vivió «una situación muy desagradable que nunca olvidaré mientras estaba pasando unos días en Fuerteventura. Fui a la playa y estaba en la arena descansando cuando miro y veo a este señor que viene a mi toalla mientras se masturbaba y se sienta a mi lado. Me asusté y le dije que se fuese pero me respondió que no pasaba nada porque era normal que la gente hiciera eso ahí y que solo iba a mirar. Luego me tocó un pecho y empecé a gritar hasta que se fue», relató la víctima.