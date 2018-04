Rubio: «Una justicia que llega diez años después, no es justicia»

— De nuevo en el Consejo Fiscal, ¿qué retos se plantea?

— Siempre he estado muy vinculada con la defensa de la carrera y como me propusieron la idea de ir en las listas, me animé. Es un orgullo poder representar a mis compañeros.

— Una defensa de la carrera fiscal que ahora se representa en las reivindicaciones y aviso de huelga del 22 de mayo...

— El papel del Consejo Fiscal adquiere un gran protagonismo en la situación actual que vivimos, donde hemos dejado atrás una crisis tremenda. El Gobierno, con el resto de servidores públicos, ha llegado a acuerdos para reconocer sus condiciones y derechos y, sin embargo, nosotros, aquellos derechos de los que nos vimos privados, no los hemos recuperado. Mientras que con el resto de la función pública, Montoro anunciaba un gran pacto; en el caso de fiscales y jueces no se ha hecho nada. No es una lucha por dinero, sino por el reconocimiento de nuestras condiciones.

— ¿Molesta que desde diversos sectores se les juzgue como una protesta elitista?

— Fuimos la parte de la función pública a la que, en proporción, se le hizo una rebaja mayor del sueldo e, incluso, en comparación con otros funcionarios del mismo grupo. Pedimos que nos devuelvan lo que nos quitaron en 2010 como hicieron con el resto del sector público. Hay una Ley de Retribuciones de 2003 que regula los salarios de jueces y fiscales y en la misma se establecen las condiciones de actualización de los mismos y se prevé que cada cinco años se constituya una comisión integrada con representantes de Justicia, Hacienda, el CGPJ, Fiscalía General del Estado y representantes de asociaciones de jueces y fiscales. Esa mesa toca reunirse ahora y también tocó hace cinco años y jamás se convocó. Llevamos 11 años sin que esta mesa se convoque y es algo que se hace por ley. Queremos, simplemente, que el Ministerio de Justicia cumpla con la ley.

— ¿Es optimista?

— Lo soy como persona, pero como miembro del colectivo de fiscales no puedo serlo ya que nos niegan continuamente las reivindicaciones. Tenemos que mantener el calendario de movilizaciones porque no se nos está haciendo caso.

— ¿Qué determinación adoptará el Consejo Fiscal?

— El Consejo Fiscal en esta materia lo único que puede hacer es decirle a los ministerios de Justicia y Hacienda que tienen que cumplir la Ley de Retribuciones de 2003 y constituir la mesa. Esa medida la plantearemos en el próximo pleno que celebraremos, que está convocado, en principio, para el próximo 10 de mayo. Recuerdo que hace más de once años que no se cumple con esa obligación.

— ¿Cuándo cree que llegará el momento en el que la instrucción de una investigación la lleve el Ministerio Fiscal en España?

— Estamos en el mismo punto de siempre. Es un desiderátum –deseo jamás cumplido– que parece que es compartido por todos los partidos políticos y, de hecho, en la alternancia de grupos políticos en el Gobierno, los mismos han hecho sus propios anteproyectos de ley dando la investigación criminal al Ministerio Fiscal y, sin embargo, no ha salido adelante.

— Y, ¿por qué?

— Se trata de cambiar todo. En el resto de Europa sorprende que en España no sea el fiscal el que investigue. Es un trasvase de carreras entre la judicial y la fiscal y habría que aumentar las plantillas... No es una reforma sencilla, sino una estructural de base. No se trata de que el juez instructor se vaya de su despacho y llegue yo como fiscal instructora a hacerlo todo. La investigación en los delitos tiene que hacerse de otra manera, con unos tiempos razonables y que el fiscal la pueda dirigir actuando en equipo, designando a fiscales determinados para que lleven las pesquisas, etcétera. En este momento, las instrucciones se están eternizando y no se trata de cambiar a jueces por fiscales y que se siga dilatando todo, hay que variar muchas cosas más para que no duren demasiado tiempo. Esa es la finalidad principal.