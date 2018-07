Relevan del tribunal de fin de grado al profesor pedófilo

Después de que CANARIAS7 publicase en su edición de ayer la sentencia que pena al profesor titular de Ingeniería Mecánica por haber abusado de manera reiterada de una niña desde que tenía cinco años hasta que cumplió diez, el móvil de Norberto Angulo no ha parado de sonar: «Nos hemos llevado un gran disgusto con esta noticia y sigo pensando lo mismo y es que en estos asuntos debemos de tener tolerancia cero. Hablé con el rector Rafael Robaina y me dijo que la secretaría general tenía la orden de recabar la sentencia y, una vez la tenga, se actuará en consecuencia de acuerdo a lo que nos trasladen los servicios jurídicos de la ULPGC», manifestó Angulo.

El mismo, quiso recalcar que la decisión adoptada es «una medida de sentido común, no un castigo disciplinario», aclaró. «Como director he creído conveniente que este profesor no tenía que estar presente en los tribunales de trabajos de fin de grado y por eso tomamos esa medida de sustituirlo para que nadie se vea perjudicado», detalló.

Norberto Angulo añadió que no había hablado aún con el condenado por pedofilia y pornografía infantil y esperará a «tener la sentencia para que se pueda tomar una decisión, aunque probablemente mantengamos una conversación antes con él», dijo.

Hay que señalar que José Manuel Quintana Santana acudió ayer por la mañana a su puesto de trabajo en la Escuela porque hasta el 3 de agosto sigue la actividad con las lecturas de los trabajos de fin de grado y cuestiones administrativas y burocráticas para preparar el próximo curso académico.