Por la adecuación salarial

Una protesta llevada a cabo a nivel estatal y secundada por los más de 1.500 letrados de la administración de Justicia del país que lamentan que desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil llevada a cabo en el año 2009, así como las sucedidas tanto sobre este mismo texto legal como las producidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Procedimiento Laboral, Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, estos funcionarios asumido sobre el papel numerosas funciones que no están siendo retribuidas de manera justa.

Esta es la principal reivindicación de este colectivo que es uno de «los grandes desconocidos de la Justicia», como comentó ayer en la protesta el letrado Francisco Javier Palacios y que salió a la calle para visibilizar un problema que llevan sufriendo hace ya casi una década.

Fue la letrada María Victoria Henríquez, adscrita a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, la encargada de leer un comunicado a los medios de comunicación en el que detallaba las reivindicaciones de este sector –y que se detallan en esta página– y que afectan en la provincia de Las Palmas al cerca del centenar de miembros con los que cuenta este colectivo.

«Pedimos una adecuación salarial lógica ya que entendemos que ha llegado la hora que desde el Ministerio se nos tenga en consideración tras años sin que se nos atiendan», señaló la portavoz. Henríquez detalló ante sus compañeros que desde el año 2009, sobre todo en los juzgados de Primera Instancia, «se produjo un trasvase de funciones de jueces a letrados importante y no hemos recibido nada a cambio. Llevamos una carga mayor de responsabilidades como por ejemplo, el grueso de la tramitación procesal en los procedimientos y queremos dejar claro que no reclamamos solo un aumento de sueldo puro y duro», apuntó, sino la «adecuación salarial a la que me he referido y que merecemos desde el año 2009», manifestó la letrada.

Este movimiento asambleario de los letrados de la administración de Justicia surgió en Madrid, y a raíz del mismo, el 12 de febrero de este año se constituyó la Coordinadora de Asociaciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, nacidos con el fin de «trabajar por todos los medios, gestionando y liderando en unidad de acción la adecuación salarial del colectivo en su conjunto», comentó María Victoria Henríquez.

Esta primera concentración tendrá su continuidad el próximo día 21 de abril, también a las 12.00 horas y delante de la sede del Ministerio de Justicia en Madrid. A la misma están llamados todos los letrados de España en lo que se espera que sea una llamada masiva al diálogo.