Piden 18 años por asesinar a su vecino de cuartería en Guía

En la primera sesión del juicio al se enfrenta el acusado Bakary D., la fiscal ha indicado al Jurado de la Audiencia de Las Palmas que la víctima estaba bebida y no tuvo oportunidad de defenderse, versión que comparte la acusación particular, que ha considerado que fue un ataque "perfectamente ejecutado", en el que no hubo "forcejeo, resistencia ni lucha", según el informe de autopsia.

El acusado ha declarado al tribunal, sin embargo, que el fallecido, Mahfoud El Bairoukera, y él habían consumido alcohol ese día, que discutieron y que, tras ser atacado por la víctima, lo mató porque quería acabar con la situación en la que le tenía el fallecido, de quien sentía miedo y le trataba como un "esclavo".