Orden de prisión inmediata para los condenados de Las Teresitas

Tras recibir oficialmente la sentencia del Tribunal Supremo, la Sección Segunda de la Audiencia santacrucera, en su condición de órgano encargado de ejecutar el fallo, dictó esta mañana orden de detención para inmediato ingreso en prisión contra el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo (condenado a siete años de cárcel), contra el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (condenado a la misma pena) y contra los empresarios Antonio Ramón Plasencia (condenado a cinco años y tres meses) e Ignacio González Martín (condenado a cinco años).

Manuel Parejo y Antonio Ramón Plasencia fueron localizados por los agentes comisionados para su detención en horas del mediodía, y poco antes de la 16.00 horas GMT eran conducidos a la prisión de Tenerife II.

Los agentes que fueron a detener al empresario Ignacio González informaron de que éste alegaba severos problemas de salud para someterse a la detención, por lo que la Audiencia ordenó que fuera reconocido por un médico forense antes de tomar cualquier nueva decisión. El facultativo de los juzgados examinará mañana al condenado.

La Policía no encontró en su domicilio a Miguel Zerolo, y por lo tanto no pudo cumplir la orden de detención. Sus familiares se comprometieron a localizarlo y a primera hora de la tarde se daba por hecho que el exalcalde y exsenador nacionalista se personaría voluntariamente en sede policial, so pena de enfrentarse a una orden de búsqueda y captura.

En referencia a los otros dos condenados, el exdelegado de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Juan Víctor Reyes y el exgerente de Urbanismo del mismo Ayuntamiento José Tomás Martín, la Sala les ha concedido cinco días para su ingreso voluntario en prisión, al haber sido condenados a penas menores que los anteriores (cuatro años y seis meses Juan Víctor Reyes y cuatro años José Tomás Martín) y ser menor el riesgo de sustracción a la Justicia.