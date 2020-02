Operación Fermín: Dos años de seguimientos y pinchazos

Las diligencias de investigación superan los 13.000 folios

«El chollo del Muelle ya se acabó».

Entre las numerosas conversaciones captadas por los agentes destacó una entre Fermín e Ivo Emiel el Químico. En la misma, hablan de la supuesta forma de traer un cargamento de droga a la Isla. «El chollo del Muelle se acabó», le dice Fermín, a lo que el Químico le responde que «es muy cantoso traer contenedores de América, mejor de Mauritania. No se, tú puedes hablar con tu gente de Colombia o tus amigos holandeses, si ellos pueden mandar no sé, 500 o 1.000 kilos», dijo.

«Te lo entro aquí pero yo quiero el 15% y la venta», dijo el belga a lo que Fermín le respondió con un «Muy barato. En la venta podemos sacar, es decir, darle un buen precio a ellos y sacar pasta nosotros en la venta. También hablaron sobre un posible traslado de droga desde El Caribe hasta Gran Canaria en barco. «Si sale entre abril, mayo o junio estamos aquí y eso va a ser un buen trabajo, un buen trabajo. Lo que me dijiste, me das 150 y me cojo una borrachera en Fuerteventura que me despierto en tres días», le dice Fermín al belga que le responde «claro amigo». «me traigo una caja de zapatos por 150 y de ahí me voy al aeropuerto a comprar el pasaje a Fuerteventura, no hace falta ni Cancún no Caribe, solo Fuerteventura.

Más adelante vuelven a hablar sobre hachís: «Él viene con 1.000 o 1.200 y a veces 1.400 pero después hay mucho hachís barato y un poco de polen», narra Ivo. «Con el polen sí ganan dinero pero con el hachís no da mucho. Doblan el dinero, él dobla. Y el polen triplica», añade. «Claro, claro, claro. Ahí es donde está el dinero», responde el agente de policía.

En otra conversación entre Fermín y el marroquí que intentó introducir 1.350 kilos de hachís en Veneguera, el agente le dijo «esto es importante, necesito dinero ahora hermano, he invertido mucho ya que ayudé a mis hermanos», días antes del desembarco.