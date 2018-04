«No fui a matarle, me arrepiento mucho»

La vista ante el tribunal del jurado se inició ayer con la declaración del acusado, un varón de nacionalidad rumana que en la noche del 11 de julio de 2016 acabó presuntamente con la vida de un conocido al que apaleó con una pata de cabra, una cizalla y un destornillador. Todo ello después de que hubiesen discutido una noche en la puerta de un supermercado y también debido a un ataque de celos del agresor que pensaba que la víctima tenía relaciones con su expareja.

Stefan T. reconoció ayer que había acabado con la vida de Armando Caiño, pero negó que lo hubiese hecho «con la intención de acabar con su vida», como sostiene la fiscal Lucía Cascales. «Pensé que dándole un golpe en las piernas no iba a correr, fue una pelea mutua, aunque no me di cuenta de que los golpes fuesen tan duros», relató en la sala. «Fue la rabia del momento y duró solo un minuto, pero lo suficiente para ocasionar el daño. No fue con la intención de matarlo y me arrepiento muchísimo de todo», confesó ante el jurado. Además, como elemento de defensa argumentó que había bebido «bastante cerveza esa noche», y añadió que no recordaba lo que había pasado: «Fui a casa de Armando porque pensé que estaba con mi expareja y cuando me vio intentando forzar la puerta, me tiró una piedra en la cabeza que me dejó aturdido. Empezamos a pelear y en ese momento cogí las herramientas y le di varios golpes en el cuerpo».

La fiscal detalló las numerosas contradicciones que apreció en la versión expuesta por el procesado con respecto a su anterior declaración.