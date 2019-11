«Mi tío me tocó por primera vez con 9 años y me quedé en shock»

Me preguntó que si llegaba al techo de mi habitación, y como le dije que no me cogió para que lo tocase. Luego me sentó en sus rodillas y estuvo dos minutos tocando mis partes». Este fue el testimonio de C.S.B. sobre la primera supuesta agresión sexual que sufrió a manos de su tío. La niña, de 12 años, aseguró a la Sección Primera de la Audiencia Provincial que fue objeto de abusos en dos ocasiones, la primera en el verano de 2016, cuando contaba con 9 años, y la segunda con 11 a finales de 2018.

Sobre esta segunda ocasión, la joven teldense cuenta que los tocamientos se produjeron estando en el coche de su tío. «Me estaba llevando a mi casa, yo estaba en el asiendo del copiloto y cuando me viré hacia atrás para hablar con mi hermano, aprovechó y me volvió a tocar mis partes», sentencia la presunta víctima. Ahí fue cuando le contó a su hermana y a su madre lo que había pasado. «La primera vez era muy pequeña, me quedé en shock y no dije nada. Pero ya la segunda me di cuenta de que eso no era normal y lo conté», relata.

La Fiscalía pide para el acusado 10 años de prisión, cinco por cada delito, así como otras penas accesorias como la de una orden de alejamiento durante 15 años, la participación en programas de educación sexual, la inhabilitación para ejercer cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad durante 14 años y 3.000 euros de indemnización a la víctima. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución de su cliente, que no cuenta con antecedentes penales, ya que el acusado niega los hechos.

Durante la vista judicial, y al no haber testigos de los supuestos delitos, fueron varios los familiares que intervinieron. Tanto la madre, como la hermana y una de las tías de la presunta víctima coincidieron ante el juez que la niña les había contado lo que había pasado después de la supuesta segunda agresión. «Era más mayor y ya entendía que lo que le hizo su tío no estaba bien», explican. «Ella no bromearía ni mentiría sobre algo así porque sabe que es un tema muy grave», asegura su hermana mayor.

«Le gusta llamar la atención». La versión de otra parte de la familia, en cambio, concurre más por la defensa de J.B.V. Dos de sus primos aseguraron ante el tribunal que el acusado es una persona «sensata, cabal y que nunca ha mostrado una conducta inapropiada». En cambio, sostienen que la supuesta víctima es propensa a «la fantasía y le gusta llamar la atención». Tanto es así que varios de los declarantes recordaron una escena en la que C.S.B. trató de «besar en los labios» al marido de una prima suya mientras exclamaba que era su novio -la pareja confirmó la anécdota-. «Habían actitudes de ella que no me parecían apropiadas ni normales», sentenció M.V.L., familiar tanto de la presunta víctima como del acusado. Mañana continuará el juicio.