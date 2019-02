Meilán: «Es una victoria que demostró que el cese fue arbitrario»

«Estoy satisfecha», añadió, «porque se ha demostrado que mi cese se basó en un informe de riesgos que no era tal, provisional, y no podía ser usado jamás para echar a nadie sino para tomar medidas si algo no funcionaba. Decía que del mismo había que derivar otros estudios. Pues el director general basó su decisión de cesarme en unas conclusiones provisionales mientras la comisión seguía trabajando y, por ejemplo, me llamó a declarar mucho tiempo después de haberme apartado. No se pidió opinión ni a mi ni a Eva Bajo –subdirectora del IML– y, sin darme traslado y sin oportunidad de defenderme, me cesaron», explicó.

A corto plazo, Meilán tiene pensado «reincorporarme, aunque otra cosa es que la Administración recurra el fallo, pero de ser así, puedo pedir medidas provisionales como mi incorporación al cargo hasta que haya firmeza», adelantó.

Diez meses después de que fuera cesada, a Meilán le pide el cuerpo «hacer cosas que no voy a hacer así que ya da igual todo. Tengo que entender que lo que yo pedí fue admitido por el juez y por eso estoy satisfecha. Aclara que, «después de que me fui, se creó un comité de huelga que pidió unas cosas que yo reclamé cuando era directora y a mí me las negaron. Los problemas del IML son derivados de que la Administración ha denegado derechos que les corresponden a los trabajadores. La Dirección General ha negado, por ejemplo, las guardias de 24 horas equiparadas de médicos, auxiliares de autopsia y funcionarios. Para la Administración, todo es cuestión de dinero. Iban a solucionar los problemas cuando me cesaron, pero no ha sido así», denunció.

Por último y preguntada sobre si espera alguna reacción por parte del director general Cesáreo Rodríguez, dijo que «me gustaría, desde luego, una llamada suya. No lo espero, solo que hable conmigo y retomemos la relación laboral», sostuvo la médico forense.