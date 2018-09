Los guardias del Botavara eran «como reyes, intocables», según los testigos

Asaltos

La propuesta, hecha por los agentes a varios chicos de la zona a quienes consideraban delincuentes, consistía en que estos asaltaran el inmueble y se quedaran para ellos dinero y objetos de valor que había dentro, dejándoles a los funcionarios la droga, ha relatado.

Además, ha dicho que en distintas ocasiones acudían a un domicilio que compartía con un hermano suyo para llevar drogas que le instaban a vender para ellos, "amenazándoles" cuando se negaban a hacerlo.

En concreto, ha señalado a Yeray M.A. como el agente que llamaba y amenazaba a su hermano.

En similares términos se ha pronunciado otro de los testigos, Ubay Báez, que, tras aclarar, al igual que el anterior, que su relación con los guardias era "mala", ha recalcado que él también "les tenía miedo", hasta el punto de que "se escondía de ellos siempre".

"Me molestaban, me iban a buscar, de buenas a primeras", y "donde me veían, me pegaban", ha sostenido.

Y ha coincidido también con Rayco al decir que una vez que ambos fueron detenidos por la Guardia Civil junto a un tercer hombre tras encontrarlos en una urbanización en la que "se habían colado para fumarse un porro", según ha reconocido el tercero, William Rodríguez, Yeray y José Tomás se presentaron de noche en los calabozos para maltratarlos de improviso.