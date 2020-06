Los pedófilos son siempre hombres y sin un perfil concreto

Las investigaciones que desarrollan son individualizadas y cada agente lleva entre 14 y 16 diligencias ya que no solo trabajan en delitos contra las personas, sino también en económicos y fiscales.

Estos agentes luchan contra enemigos de todo tipo, desde niños de 12 años inimputables a jubilados, de cualquier clase social, estatus o nivel educativo. No hay un perfil concreto del pedófilo y el único punto de conexión entre todos es que son varones que solo necesitan un móvil e internet.

Inmunizados.

¿Llegan a acostumbrarse los agentes a lidiar a diario con imágenes de menores extremadamente duras? A esta pregunta responde el inspector jefe del grupo de forma concluyente. «Sí se llegan a inmunizar, es algo muy importante que tienen que entender y yo les insisto en ello. Esto es trabajo y no puedes llevártelo a casa. Como lo personalices, estás hundido porque todos tenemos hijos o sobrinos y se puede sufrir», destaca. «Nosotros tenemos claro que hay que mirar las pruebas como si fuesen películas y nos ponemos una coraza a base de ejercicio mental y por eso yo les insisto en eso, que lo que ven ficción. No puedes trabajar con la realidad de esas imágenes, porque si no, saldríamos locos. Además, hablamos mucho entre nosotros y compartimos mucha información y eso nos ayuda bastante y hacemos equipo».

Según el inspector jefe, su equipo está compuesto de grandes profesionales que «por la noche es cuando más nos suena el WhatsApp hablando entre ellos de que encontraron información o nuevas vías de investigación. Es genial y clave para funcionar de la mejor manera posible. Son investigaciones apasionantes y que enganchan porque se parte de muy poco y vas avanzando hasta llegar al final de la misma».

También siempre tratan de implicar a jueces y fiscales para «meterles en la investigación y que nos den el impulso necesario», sostiene César Fernández.