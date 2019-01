«Llegamos a sentirnos culpables de todo»

En aquel momento me llegué a sentir culpable de todo, que no nos merecíamos tener unos padres así», declaró ayer una de las dos hermanas presuntas víctimas de un matrimonio que las trajo en adopción desde Rusia y que fueron denunciados por maltratarlas de forma habitual y abusar sexualmente de ellas. «Una vez me ató con una cadena en el baño, apagó la luz y puso música para no escuchar mis gritos, nos daba duchas frías, nos decía que éramos subnormales, retrasadas y unas putas como nuestra madre biológica... Dormíamos en colchonetas en el suelo rodeadas de animales, nos aseábamos en el jardín con una manguera hasta en invierno y hacíamos nuestras necesidades en un cubo», añadió la otra hermana en la vista oral celebrada ayer ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Las dos jóvenes, nacidas en Rusia pero adoptadas por este matrimonio en 2005, relataron al Tribunal los presuntos maltratos que sufrieron cuando vivían con los denunciados, que negaron todos los hechos y alegaron que todo se trataba de una historia falsa creada por ambas para perjudicarles.

«Cuando vivíamos en Teror nos tenían confinadas en la cocina de la casa en colchonetas en el suelo y no nos dejaban subir a la planta de arriba porque decían que les robábamos. Si nos portábamos mal, no comíamos en todo el día y siempre, desde el primer momento, nos amenazaron con mandarnos de vuelta a Rusia si no obedecíamos sus órdenes», manifestó una de las menores, que admitió también que en su país de origen «también sufrimos maltrato y abusos sexuales por parte de nuestros padres biológicos», dijo.