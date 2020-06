«Le agredió pero nunca quiso matarlo»

Roberto M. E., acusado de haber intentado acabar con la vida de un conocido en abril de 2019 golpeándolo con un martillo y clavándole en varias ocasiones un cuchillo, pidió «perdón» ayer a la víctima durante la vista oral celebrada ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Este cubano residente en la isla se disculpó ante el agredido «y todas las personas a las que he hecho daño» en el uso de su última palabra, pero su defensa representada por la letrada Pino López, matizó que «nunca tuvo intención de matarlo, ni mucho menos», como así afirmaron en sus informes la Fiscalía y la acusación particular.

El acusado se enfrenta una petición de penas de nueve años de prisión por tentativa de homicidio, el pago de 2.879 euros por las lesiones y 10.000 euros por daños morales. Por su parte, la defensa interesa que sea condenado a un año de prisión por lesiones con las atenuantes de confesión y reparación del daño.

En su declaración, Roberto M. E. manifestó que había tenido con el denunciante «nuestras disputas y controversias pero nada más hasta que él me dijo que me iba a pegar una paliza y a exiliar de la isla» porque le había reclamado unas herramientas que le dejó a préstamo.

Le dijo al denunciante que iba a ir a su casa a buscar la maquinaria y le contestó «atrévete a ir para que tú veas lo que va a pasar», señaló el acusado. «Mi objetivo era que me devolviera las herramientas, negociar, hablar antes que todo», añadió.

Preguntado sobre por qué entonces había llevado un cuchillo y un martillo, respondió que «lo llevé porque Fernando es más joven, me supera en peso y si ese hombre me da una paliza me hubiese matado porque yo tengo 50 años, era para meterle miedo nada más no para hacerle daño», detalló.

Sobre la agresión, contó que primero lo amenazó con un martillo, pero Fernando se lo arrebató y por eso lo «pinchó en los brazos para que lo soltara. Fernando no me dio ningún golpe y no portaba ningún tipo de arma, pero él salió a pegarme y por eso yo me di la vuelta y cogí el martillo, aunque luego me lo quitó».

Narró que tras la agresión, fue por sus propios medios «a la comisaría a entregarme y les dije dónde estaba el martillo y el cuchillo».

Finalizó reiterando su «perdón» y afirmando que «nunca» tuvo intención de dañarlo físicamente: «Para nada, si nos conocemos desde hace años y tenemos una relación muy fluida», manifestó.

«Estoy vivo de milagro». Por su parte, Fernando H. B. compareció ante el Tribunal y narró como el acusado «me había llamado amenazándome que tenía que devolverle las herramientas y que tenía de plazo hasta el viernes para hacerlo. Pues ese mismo día me tocó en mi casa y cuando le abrí la puerta, se abalanzó sobre mí para darme con el martillo en la cabeza. Lo esquivé y me golpeó en el brazo. Luego se lo arrebaté y lo tiré a un lado y fue en ese momento cuando sacó el cuchillo y me apuñaló», contó.

Añadió que en ese momento se le pasó por la cabeza que no «iba a permitir que llegaran mis hijos y me vieran muerto», por lo que siguió resistiéndose a los ataques. «Mientras intentaba apuñalarme me gritaba ‘pensabas que esto se iba a quedar así’ y le contesté ‘me mataste’. Sobre la marcha me dejó en el suelo ensangrentado como un cerdo y la prueba de ello son las marcas que tengo por todo mi cuerpo, eso lo dice todo. Estoy vivo de milagro gracias a mi constitución fuerte. Estoy seguro que lo volverá a intentar», finalizó el agredido.

Estos hechos sucedieron a las 20.15 horas del 29 de marzo de 2019, cuando el acusado se personó en la vivienda situada en la calle Fotógrafo Fachico Rojas Fariñas de la capital grancanaria.

Según los forenses, la víctima sufrió golpes martillazos en la cabeza y en los brazos, así como dos puñaladas en el costado y también en los brazos. También determinaron que los cortes fueron superficiales, pero de haber sido más profundos podría haberle causado un daño enorme poniendo en peligro su vida.