«Las mujeres son una manada de chachas», dijo a funcionarias

Según ha informado Intersindical Canaria, la sentencia ratificada en marzo de 2017, hace constar que el letrado se dirigía a una compañera con expresiones tales como «me importa una mierda cuando haya hecho usted la estadística», «parece usted tonta», «parece una paleta de pueblo» o «gilipollas», todo ello gritando. También dijo «usted aguantará todo lo que tenga que aguantar, porque está aquí por el bolsillo», «¿dónde cojones estaba usted metida? ¿qué mierda ha estado usted haciendo hasta ahora?», según el fallo judicial. Añade que «en la oficina judicial y en voz alta con carácter general se utilizó por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia expresiones como ‘me suda los cojones’, ‘joder’, ‘me suda la polla’, ‘todos son una manada de gilipollas, incompetentes, funcionarios interinos de mierda, que el sistema judicial es una puta mierda, los que están en el juzgado no sirven, sobre todo las mujeres, son una manada de chachas que no sirve ninguna ni para hacer una hamburguesa vuelta y vuelta’», además de «si de mí dependiera cortaría cuellos y me quitaría del medio a todos los funcionarios interinos y de los funcionarios que hayan sido nombrados a dedo».

Las expresiones a la que se aluden, «producen una indignación ilimitada» a Intersindical Canaria, que considera «incomprensible que la Comunidad Autónoma haya consentido y encubierto lo que en ese juzgado se ha vivido durante años», afirman.