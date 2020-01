La UCAM se desvincula de Santiago, el fisioterapeuta acusado de estafa

El convenio firmado fue en agosto de 2014, año en el que, según su currículum, empezó a trabajar como gerente de la empresa Pamax Biotech, que tiene su domicilio en la Avda. Touroperador Tui de Maspalomas , y en la que figura como gerente y se dedica a «desarrollar varias lineas de actuación referentes a las áreas de las ciencias biomédicas», afirma en su web, detallando que están especializados en la gestión de los tratamientos de robótica y neurociencias aplicadas para pacientes neurológicos como las lesiones medulares, daño cerebral adquirido, la parálisis cerebral y un programa de neurociencias aplicadas, actividades estas que el principal investigado afirmaba a los denunciantes de Firgas que era especialista aunque en su currículum no apareciera que estuviera colegiado como fisioterapeuta ni fuera médico.

Prueba de ello es dicho convenio de colaboración que firmó con la UCAM en materia de investigación representando a Bioscitex Incorportaded. En el mismo, que fue difundido incluso en prensa a nivel nacional y en el que aparecía firmando el acuerdo junto a José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, afirmaba que su empresa realizaría «programas de investigación en terapia celular somática, neuro-rehabilitación y docencia para los estudiantes y los posgraduados de la universidad» murciana. Pero esta actividad chocaba frontalmente con lo que aseveró el juez instructor de Arucas , Andoni Arano Sastre, quien no consideró acreditada su pertenencia a la empresa estadounidense puesto que, según consta en el sumario, solo aportó una serie de documentos con el membrete de la misma, pero ninguna certificación ni prueba indubitada que pudiera demostrar su filiación con Bioscitex Incorportaded.

«Con este señor, que vino en representación de una empresa, se firmó exclusivamente un convenio marco, el cual esta institución no llegó nunca a activar. Solo cuando son activados, los convenios marco se ejecutan entonces mediante la firma de los necesarios acuerdos específicos posteriores, lo que evidentemente no ocurrió», sostuvo un portavoz de la UCAM preguntado a este respecto después de que se conociera que el acusado, que según la autoridad judicial, se hacía pasar presuntamente por representante de la empresa americana Bioscitex Incorportaded de Minessota cuando trabajaba en Firgas , siguió haciéndolo posteriormente cuando se marchó a la península.

Médicos y fisioterapeutas lo acusan.

Por su parte, hay que destacar que el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias está personado en la causa como acusación particular en contra de la acusada Florencia G., esposa del presunto cabecilla, y la acusará por un delito de intrusismo profesional agravado puesto que, según consta en el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez instructor, existen indicios de que se hacía pasar por fisioterapeuta. Según el artículo 403 del Código Penal, el tipo agravado de este delito acarrearía una pena de prisión de seis meses a dos años, aunque hay que tener también en cuenta que la Fiscalía Provincial también prevé acusar a ambos por el delito de estafa a 37 presuntas víctimas.

En este sentido, la secretaria general del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, Conchi Cardona, expresó que «estamos a la espera del juicio y lo que pueda dictaminar la autoridad judicial ya que, por el momento, lo que ha ocurrido son supuestos y debemos de ser prudentes, pero que quede claro que el Colegio siempre actúa cuando hay casos, tanto de intrusismo profesional, como que nuestros propios colegiados incumplieran el código deontológico de la profesión», sostuvo. «Siempre vamos a proteger a la sociedad y a la profesión pero encima de todo, debemos de luchar porque no valga todo», añadió. Cardona, que matizó que el acusado no estaba colegiado en las islas en el momento de los hechos, se lamentó de que «el nombre de la profesión y la salud de los usuarios de la fisioterapia se haya podido poner en entredicho con presuntas actuaciones de este tipo», aunque confió en que «sea la Justicia la que ponga las cosas en su sitio», destacó a este periódico.

En lo qie respecta al Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, también está personado en este procedimiento como acusación particular y persigue el delito de intrusismo del tipo básico contra el acusado, Santiago Alexis Santana, ya que estima que no se atribuye la condición de médico, pero sí realizó actos propios de la profesión. Según el artículo 403 del Código Penal, el tipo básico de este delito acarrearía una multa en caso de ser condenado de 12 a 24 meses. Aunque desde este órgano destacan que la pena no es dura, «si resulta condenado tendrá unos antecedentes por intrusismo sonrojantes», aparte de «los que le puedan caer por la propia estafa que supuestamente ejecutó a decenas de pacientes», sostienen fuentes del Colegio.

Según Pedro Cabrera, presidente de este organismo, se trata de «una de las estafas más miserables que se pueden tener. Este señor jugaba con el tremendo dolor y con la desesperación de familias que tienen niños con parálisis cerebrales y con escasos recursos», declaró. Por ello, insistió en que «es una obligación del Colegio de Médicos perseguir estas actividades, no sólo en defensa de la profesión sino de la salud de la población. La institución cuenta con un potente gabinete jurídico al que puede acudir la ciudadanía en caso de que conozcan actividades intrusivas o dañinas para la salud», apuntó. Fiscalía Provincial de Las Palmas