La historia del crimen del bidón

«Estábamos discutiendo en la habitación por el tema del coche porque el chico al que se lo vendí el me dijo que la Guardia Civil le había dicho que había recibido una denuncia porque el mismo había sido robado. Por ese motivo empezó la discusión, por 350 o 400 euros que me pagaron con el coche. Empezamos a discutir, él me empujó contra el ropero y empezamos a forcejear. Mi hijo estaba sentado en esa mesa de ahí y vino a defenderme y él salió corriendo detrás de él y le dio una torta en el culo a mi hijo. Lo empecé a empujar y cuando estaba en la esquina, lo empujé y se cayó hacia atrás y se dio en la cabeza contra el escalón del baño. Vi que le salió sangre y no sabía si era del cuello o de la cabeza. Según pasó eso, cogí a mi hijo y me fui de la casa». De esta forma relató la acusada a la magistrada los presuntos hechos ocurridos en la vivienda durante la reconstrucción de los hechos, aunque omitiendo que el cadáver presentaba también tres puñaladas en su cuerpo aparte del fuerte golpe en su cabeza.

Tres meses

Tras el ataque, Sira María recoció a la autoridad judicial que se marchó de la casa y fue a Madrid durante un tiempo –tres meses según la investigación–: «Cuando regresé, el cuerpo seguía igual y llamé a mi amiga Vicenta –la supuesta encubridora y a la que a cambio regaló varios electrodomésticos– y me dijo que no me iban a creer lo de los golpes y me dijo que comprara algo grande y fui a Leroy Merlín a comprar un bidón parecido a este –igual al que aparece en las imágenes– y ella me ayudó a meter el cuerpo en el bidón», relató. «El bidón lo acostamos, yo cogí el cuerpo por la parte de arriba y mi amiga por abajo y lo arrastramos hasta introducirlo dentro. El cuerpo pesaba, tenía las manos tiesas pero el cuerpo no estaba rígido. Lo metimos dentro, y cayó sentado», describió. Luego sellaron la tapa con cinta americana y ella llamó y contrató a un transportista para llevarlo hacia La Isleta. «Llamé a un amigo al que dije si me ayudaba a bajar unas cosas a la calle. Él me ayudó. Entre los dos bajamos el bidón, lo metimos en el furgón» y lo trasladaron a casa de Vicenta en La Isleta.

«Llevamos el bidón a la casa de Vicenta y lo colocamos en la azotea hasta que por la noche me ayudó a bajarlo a la calle otro chico conocido mío distinto al que lo subió el día anterior. El bidón no se abrió en ningún momento ni se nos cayó por las escaleras. Desde la casa de Vicenta lo llevamos a la casa de mi madre en la calle Jerez –también en La Isleta–», donde lo guardaron otro día más también en la azotea, todo esto el 10 de mayo de 2016.

Al día siguiente, y con la única ayuda de Vicenta, ambas fueron arrastrando el bidón a plena luz del día «calle arriba», dijo Sira María. «Paramos un momento solo cuando vi una clienta del supermercado», detalló Vicenta, «la saludé y seguimos. Luego paramos llegando a la escalera y me fui a mi casa a hacer de comer», añadió Vicenta y Sira María aclaró en la reconstrucción que «yo me quedé todo el día esperando aquí con el bidón en la avenida hasta que llegó Vicenta por la tarde». Posteriormente, y sobre las 22.00 horas, ambas continuaron con su tarea de trasladar el bidón hasta la orilla del mar: «Llegamos a un descansillo donde había un banco, estuvimos sentadas un ratito y luego seguimos bajando el bidón por las escaleras». Cuando llegaron a un risco de complicado acceso en Los Nidillos –en El Confital–, relataron a la comitiva judicial como Sira María dio una patada al bidón que cayó rodando hasta el mar.

El 13 de mayo un vecino de la zona encontró el cadáver flotando en la orilla y se inició una investigación que derivó en la detención en Asturias meses después de Sira María y de Vicenta.