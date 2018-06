La fiscal: «La perra tuvo un sufrimiento extremo»

El acusado causó a la perra un sufrimiento extremo tras ejercer sobre ella un maltrato injustificado que puso su vida en peligro», dijo ayer la fiscal María Luisa Ordóñez sobre Francisco Agustín S. C., un vecino de Copherfam que ayer fue juzgado por un delito de maltrato animal, el primero de estas circunstancias que se produce en la capital grancanaria.

El denunciado no compareció ayer a la vista oral por segunda vez, aunque la misma se celebró en ausencia del mismo al tratarse de una causa en la que la pena solicitada no sobrepasa los dos años. En esta vista oral, el Ministerio Fiscal pidió para Francisco Agustín S. C. un año de prisión, la inhabilitación para trabajar con animales y tenerlos durante tres y el pago del tratamiento veterinario por haber, presuntamente, tenido en su hogar a una perra llamada Hermione bajo una «desatención total», mostrando hacia la criatura «desidia, abandono y maltrato», dijo de manera tajante la fiscal.

Según el relato de los hechos, fue el propio acusado el que, en enero de 2017, llevó a su perra a la clínica veterinaria Huellas porque «vio como peligraba su vida», dijo en la vista la responsable del centro y auténtica salvavidas del animal, Sonia Peinado. «Cuando me llevó dijo que tenía un par de años, pero está claro que es mayor. La encontré en un estado pésimo, con una deshidratación del 15%, caquexia extrema y úlceras en la piel en las que incluso se veía el hueso. Además, estaba tan débil que no podía tenerse de pie y apenas abrir la boca. Estaba a punto de morir a causa del abandono prolongado del animal por parte de su dueño», sostuvo Sonia Peinado.

Tras recibir al animal, la veterinaria puso el caso en conocimiento de la Unidad Canina de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron a su domicilio y se encontraron con una casa «llena de basura», dijo un agente en el juicio. Otro miembro del Seprona de la Guardia Civil aseveró en el mismo que «la perra se encontraba en muy mal estado y su vida estaba comprometida», declaró.

En la vista oral, celebrada en el Juzgado de lo Penal nº 5, la veterinaria que lo curó reconoció que intentó «que el dueño nos cediera a la perra porque no tenía ni chip y sufre secuelas por el maltrato recibido, pero siempre se negó». A pesar de esta circunstancia, han conseguido recuperarla y en la actualidad «está muy recuperada y solo sufre una pequeña cojera a consecuencia del daño sufrido», dijo.