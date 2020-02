La fiscal Evangelina Ríos tasa en 23 millones el perjuicio a Emalsa

Durante ese tiempo, Emalsa estaba regida bajo la Ley 31/2007 cuando realizaba actividades de contratación de suministros o servicios por importe superior a 400.000 euros. Pero además de tener su propia normativa, contaba con un Comité de Gerencia que lo integraban cuatro personas y que gestionaba las adjudicaciones que no excedieran de 30.000 euros por contrato, pero si las obras requerían de varios contratos, el conjunto de lo facturado no podía superar los 100.000 euros en el mismo ejercicio. Se preveía además que, en caso de contratación de Emalsa con cualquiera de los socios privados o con empresas vinculadas a los mismos, el contrato debía ser aprobado por el otro socio antes de su suscripción.

Requisitos

Según relata la fiscal, para realizar estos contratos era necesario tener tres ofertas, salvo que no fuera posible o en caso de urgencia, siempre que fuese justificada. Además, hasta octubre de 2011 también era necesaria la justificación de la obra o servicio, valoración de rentabilidad, relación de ofertantes, comparación de ofertas, propuesta de adjudicación y forma de ejecución de pago. Y la adjudicación tenía que tener el visto bueno del director del área, autorización del director comercial y financiero y aprobación por el director general. Entiende la Fiscalía que, de todos estos requisitos en los contratos celebrados entre Emalsa y Sercanarias, solo se cumplió ocasionalmente el de solicitud de ofertas. «De lo demás se ha prescindido absolutamente, ni siquiera existe libro de actas del Comité de Gerencia creado por los socios privados», sostiene Ríos.

Detalles de la acusación

Según la fiscal Evangelina Ríos, eran «elementos comunes» de los contratos suscritos por Emalsa con Sercanarias los «la falta de Pliego de Especificaciones Técnicas (ET)» que debieron publicarse por la compañía «al efecto de recibir ofertas de terceras entidades interesadas» en la contratación, o en «aquellos supuestos en que se publicó su contenido después, no coincidía con el objeto del contrato finalmente concertado con Sercanarias», de manera que la comparación entre las ofertas de entidades diferentes con el acuerdo definitivamente firmado entre ésta y Emalsa «deviene imposible». Además, la fiscal consideró que Sercanarias «no presentaba ofertas al concurso así abierto en los supuestos en que se hizo», de manera que la adjudicación del contrato en favor de esta empresa «se hacía por referencia al precio ofertado por otras entidades que habían realizado su oferta conforme el pliego de ET que después no coincidía con el objeto del contrato». Los contratos concertados entre Sercanarias y Emalsa adolecían de concreción y detalle sobre los servicios a realizar por lo que resultaba «difícil conocer las obligaciones del contratista con el consiguiente perjuicio para Emalsa a la hora de exigir el exacto cumplimiento de lo contratado».