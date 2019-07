La fiscal dice que Alba quería buscar hechos que perjudicaran a Rosell

Según el testimonio de Ríos en la segunda sesión del juicio que se sigue contra el magistrado, Alba insistió en las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez en sus negocios con el periodista Carlos Sosa, pareja de Rosell, cuando el asunto "no tenía que ver".

"A mí no me quedó nada claro qué tipo de relación había" entre Ramírez y Sosa, ya que, si bien ambos habían hecho negocios tiempo atrás, "la relación había cesado en abril de 2009", una fecha anterior a la de los presuntos delitos que debía investigar Alba en el marco del proceso, encaminado a esclarecer si el primero defraudó millones de euros a las arcas públicas al falsear horas extras de sus empleados pagándolas como otros gastos no sujetos a retenciones.