La falta de letrados colapsa la mediación en el Semac

A nivel provincial solo hay un jefe de servicio y una letrada conciliadora para hacer frente a todas las mediaciones entre trabajadores y empresas para evitar los juicios. El problema es que, para este trámite, la ley no permite nombrar abogados de oficio puesto que no es un acto procesal sino administrativo, y la falta de medios personales está generando importantes retrasos en los señalamientos. La consecuencia de los mismos es que, si el empleado tiene que esperar un largo tiempo por la conciliación, cuando vaya a poner una futura demanda en el juzgado, la misma estará caducada. «Un porcentaje de ciudadanos lo resuelven poniendo preventivamente la demanda en el juzgado para evitar la caducidad, pero para eso necesitan un abogado que el Colegio no nombra de oficio, por lo que tienen que pagarlo», explicó a este respecto Rafael Massieu, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas. El mismo alertó de que «ya se han caducado algunos derechos y eso no se puede permitir. He hablado con el director general de Justicia en las islas, Cesáreo Rodríguez, y me dice que no es competencia suya, pero algo hay que hacer cuanto antes», se quejó Massieu.

Por ejemplo, propuso que «mientras se tramita la sustitución de un letrado conciliador, que el Gobierno nombre interinamente a alguien en su lugar para que solucione el problema», que lleva afectando al Semac desde hace más de dos meses.

«Por esta ausencia de una letrada, mucha gente se está quedando sin poder ejercer sus derechos, cuando su solución es cuestión de voluntad política. Es absolutamente lamentable que el Semac esté señalando con un retraso extraordinario y se estén perdiendo derechos fundamentales como la reclamación de un despido», finalizó.