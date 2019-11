«¿Hay algo más atroz que tratar de quemar viva a una persona?»

La representante del Ministerio Fiscal pidió 19 años de prisión al acusado por el delito de incendio en concurso ideal con uno de lesiones y con las agravantes de parentesco y por razón de género. Por su parte, la defensa volvió a insistir en la inocencia de su cliente e interesó la libre absolución del mismo.

En la vista, celebrada ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Guillermo Antonio G. G. negó todos los hechos y alegó que no había intentado quemar a su esposa –con la que lleva casado 35 años– e insinuó que la misma podría haberse autolesionado: «Peleamos porque ella estaba siempre bebiendo y le quité una botella de whisky. Por eso sobre las once de la noche me marché de mi casa y regresé luego a las cinco de la madrugada y subí directamente a la azotea a fumarme un cigarro», relató.

«En ese momento vi como bajaba a la calle y fui con ella y al llegar a su lado, me dijo que iba a llamar a la policía. Pensé que era por la pelea anterior, pero cuando llegaron los agentes me detuvieron y me dijeron que la había quemado», declaró en la vista. El acusado adujo que su denuncia estaba motivada porque «ella se veía con otro hombre y quería que me marchara de la casa y prueba de ello es que a los tres días ya estaba con otro», dijo. Negó que la denunciante estuviera quemada ni oliera a gasolina, como así aseveraron los agentes de policía que intervinieron y los médicos que la atendieron.