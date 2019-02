La acusada: «No me lo merezco, lo sé, pero pido perdón de todo corazón»

Pido perdón por lo que he hecho. A mí me influenció otra persona –refiriéndose al hombre con el que mantenía una relación–, me metió cosas en la cabeza que me traumatizaron. Esa persona no hacía otra cosa que repetir y repetir lo mismo y eso me llevó a hacer lo que hice. Estaba mal, no era consciente de lo que estaba haciendo», manifestó ayer Rosa Angélica E.R., una mujer acusada de intentar asesinar a cuchilladas a otra tras un ataque de celos.

La acusada hizo uso de su derecho a la última palabra al término de la vista oral celebrada ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial y, volvió a reiterar «mil veces perdón, no viviré para pedir perdón. No me lo merezco, lo sé, pero pido mucho perdón de todo corazón», dijo.

Hay que recordar que la procesada está acusada de asesinato en grado de tentativa después de que fuera a buscar a su víctima a un edificio donde trabajaba como cuidadora de una anciana y, tras esperarla oculta en un rincón del portal durante horas, la atacó con un cuchillo, causándole más de una decena de heridas graves.

Por estos hechos, inicialmente pidieron fiscal y acusación particular 15 años de prisión, pero ayer rebajaron sus pretensiones a 10 y el pago de poco más de 710.000 euros en concepto de responsabilidad civil por las lesiones y sus secuelas.

En esta última sesión, comparecieron, además de una agente de policía que fue la que recogió muestras de sangre en la vivienda de la acusada, los médicos forenses que reconocieron a víctima y agresora. En la sala, la doctora María José Meilán manifestó al Tribunal que «las lesiones sufridas por la víctima eran bastante graves y, dejadas a su libre evolución, hubiesen desencadenado en la muerte segura de la mujer», como así hizo constar en su informe. En la misma línea, sus compañeros Enrique Zaragoza y Lourdes María López, añadieron que «las secuelas sufridas por esta persona a consecuencia de la agresión la incapacita para el día a día y necesita de una tercera persona para poder llevar a cabo su actividad cotidiana», apuntaron.

Por último, López especificó que «no se ha detectado la presencia una enfermedad mental en la acusada que modifique su percepción de la realidad consensual y, por lo tanto, de su comportamiento», descartando así la tesis inicial de su defensa de que no estaba en sus cabales cuando cometió el delito que reconoció en la sesión del martes.