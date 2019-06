«Habrá miles de reclamaciones de preventivos»

Esto, vaticina este letrado, pasará después de que el Tribunal Constitucional anulase parte del artículo 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que limitaba el derecho a la indemnización de presos preventivos que resultaron luego absueltos a los casos de «inexistencia de hecho imputado», dejando fuera otros supuestos como los de las absoluciones o archivos de causas por falta de prueba.

En este sentido, Alexis Bethencourt detalló que «en un simple despacho particular de un abogado como yo he visto 27 causas en las que el Ministerio ha denegado la indemnización al amparo de la ahora revocada doctrina del Supremo», narra. Además, señaló que la asociación «ha contabilizado en dos años más de 300 consultas similares de las cuales se llegaron a formalizar solo 25 y ninguna obtuvo algún tipo de beneficio», manifestó el responsable de esta ONG fundada en el año 2008.

Además, insiste en que «el efecto vergüenza de no querer saber de tu pasado penitenciario provocaba hasta hoy que los afectados no quisieran saber nada de la Justicia y encima, se encontraban con el ‘no’ por adelantado. Pero ahora todo ha cambiado gracias al inmenso trabajo de abogados, el Ministerio Fiscal, jueces y ONG’s que no han parado de reclamar justicia durante 20 años».

En Gran Canaria, Bethencourt recordó casos como el de Jouad Soussy, el presunto asesino del taxista de La Feria, Mohameb Boaurich que estuvo más de dos años preventivo por tráfico de drogas en Playa del Inglés o Mohamed Fatihi, acusado por tentativa de homicidio a su esposa, situaciones todas en las que el preso resultó inocente. Además, «hay muchísimos inocentes que se han tenido que declarar culpables porque les salía más rentable hacerlo que clamar ante un tribunal su inocencia dado que, de ser absuelto, salían de prisión sin paga ni nada», destacó a este respecto el letrado grancanario.