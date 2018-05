Galve: «El recurso de La Manada es una ‘papa caliente’»

Preguntado por las palabras de Catalá, el presidente de TSJ navarro declaró a este periódico que «en su momento ya valoré las declaraciones del ministro el pasado 1 de mayo y dije que me parecían improcedentes y un ataque contra la independencia judicial y he vuelto a ver que insiste en sus argumentos. No tengo que volver a decir lo mismo, aunque en esta ocasión, está la salvedad de que el juez Ricardo González sigue poniendo sentencias y trabaja con normalidad», detalló el magistrado que, a su vez, es el presidente de la Sala de lo Penal del TSJN, por lo que tendrá que resolver los recursos de apelación que presentarán las partes contra la sentencia de La Manada.