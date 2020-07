«Fue un ataque vil y cobarde»

Rodríguez insistió en su informe final en la culpabilidad de Sophia Valinhas G. B. M., Adonay Santiago G. C., Rubén P. S., Alejandro A. S. y Wilson Enrique Q. B. puesto que «nadie hizo nada por evitar su muerte y el previo concierto realizado para llevar a cabo el delito les responsabiliza a todos del mismo aunque no sean los ejecutores. En estos hechos hay dolo eventual y tienen carácter de coautores ya que el papel desarrollado por cada uno de los acusados fue fundamental en el asesinato de Davide Fervorini», manifestó la fiscal. «Se asemeja al caso del asesinato de Iván Robaina –cometido el 7 de diciembre de 2008–, en el que todos participaron de forma necesaria en la ejecución de un plan global», añadió.

«Le tendieron una trampa, le hicieron un mataleón, le dieron una brutal paliza y, cuando se estaba muriendo, se fueron a comerse una hamburguesa», dijo.

Insistió en que los cinco acusados de asesinato «mataron a Davide siendo conscientes de lo que hacían y fue para robarle en la casa. Hubo alevosía traicionera porque estaban escondidos y lo atacaron por sorpresa por lo que no pudo defenderse». Además, relató al jurado popular que «esto no es un juego, no es una película. La decisión de matarle estaba tomada y solo les faltaba por ver cómo lo hacían. Esa era su intención y quedó demostrada con los hechos. Lo apalearon, le dieron patadas, le golpearon con un bate de béisbol y una piedra de 30 kilos y estas lesiones las causaron varias personas como aseveraron las forenses. Querían matarlo y lo consiguieron», exclamó.

Por último, la fiscal narró a la sala que «Davide Fervorini tenía 43 años y una vida por disfrutar y hay que hacer justicia por la víctima y por la sociedad».

El jurado popular de este procedimiento ya está deliberando y en próximas horas podría conocerse su veredicto.