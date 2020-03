El Rubio, al salir de prisión: «Me he comido cinco años sin culpa ninguna»

Antonio Ojeda Bordón, alias el Rubio, abandonó este lunes la cárcel tras cumplir los cinco años de cárcel a los que fue condenado por haber agredido sexualmente a un menor en su propia chabola, a la que lo llevó prometiéndole que le iba a regalar una bicicleta, el 19 de julio de 2012 en Doctoral. Su única declaración al salir de prisión fue tajante: «Me he comido cinco años en la cárcel sin culpa ninguna, yo no hice nada». «Yo no sé nada de Yéremi», apuntó ante la insistencia de los periodistas.

El Rubio solo tendrá que cumplir la medida de prohibición de acercarse o comunicarse con el menor de forma directa o indirecta durante seis años, puesto que los hechos cometidos fueron anteriores a la reforma del Código Penal de diciembre de 2015. Por ello, no se le aplicará otra medida de libertad vigilada que, según la última redacción, se ejecuta con posterioridad a la pena privativa de libertad y puede conllevar –entre otras– su participación en programas normativos, laborales, culturales, de educación sexual o similares.