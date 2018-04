El padre que violó a su hija admite que la tocó y penetró «un poco»

Por su parte, el acusado dijo que solo le tocó con los dedos índice y corazón la parte superficial de la vagina y luego le introdujo parte del pene: «Solo fue un poco con la punta, casi no tengo erección, no podía más», dijo.

Los dos se encontraban solos en el domicilio y en ese instante, la menor dijo que el padre entró en la cocina desde el salón y comenzó a a besarla en la boca a pesar de su resistencia, «introduciéndole la lengua, quedándose sorprendida y paralizada», señala la declaración. La llevó empujándola hasta el salón donde «me metió los dedos en la parte baja y las tetas», señaló la menor. «Me chupó las tetas y me quitó las bragas para meterme los dedos» en los genitales, prosiguió. A continuación, la joven relató que su padre la llevó a la habitación donde le introdujo el dedo gordo en la vagina e intentó penetrarla dos veces sin éxito. Pero a la tercera consiguió introducirle el pene en la vagina mientras le preguntaba si era virgen. Tras la agresión sexual, la declarante sostuvo que su padre se fue al salón y se masturbó hasta eyacular.

Había ADN del padre en la vagina de su hija.

Restos. La prueba pericial resultó trascendente para este caso, puesto que los forenses que declararon en la sala y que fueron los que realizaron los informes reconocieron que habían encontraron ADN del presunto agresor en la vagina de la menor. «Los restos biológicos hallados en el interior de la vagina de la víctima coinciden con el ADN del acusado», dijo el doctor José Pestano, quien añadió que no habían encontrado semen en el cuerpo de la niña, pero «eso no quiere decir que el acusado no haya podido eyacular. Encontramos restos biológicos del padre tanto en la vulva como en la vagina de la niña», dijo.

Contacto. Por su parte, los forenses Iraya Batista y Enrique Zaragoza ratificaron la versión ofrecida por el doctor Pestano y detallaron que «le hicimos una exploración y podemos afirmar que hubo contacto con el acusado, tanto en la región vulvar como vaginal», señalaron. La defensa del acusado les insistió en que no podían garantizar al cien por cien de que el ADN fuera del padre de la víctima, a lo que los médicos respondieron que no, pero «en cualquier caso solo podría ser de un familiar directo de la menor agredida. El himen estaba completo pero no se descarta que hubiese penetración», declararon.

Consumidor de pornografía. Uno de los policías que declaró afirmó que el acusado era un consumidor habitual de pornografía puesto que encontraron en su tableta contenido multimedia de índole sexual. Además, en el navegador figuraban búsquedas de páginas web pornográficas con la palabra clave «incesto» protagonizadas por menores de edad. El fiscal consideró en su informe final que las pruebas eran «contundentes y prueba de ello es que reconoció que había cometido el abuso sexual», mientras que su defensa alegó que no se había acreditado en ningún caso que existió una penetración.