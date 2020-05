El IML pide una sala para autopsiar a muertos por Covid-19

Por el momento, la orden dictada por el Ministerio de Sanidad es la de no realizar autopsias a fallecidos por Covid-19 o sospechosos, pero desde el IML, su directora María José Meilán ha presentado al Ejecutivo autónomo un proyecto que comprende la adaptación de una de sus salas a la máxima seguridad con el fin de poder trabajar con cadáveres contagiados con este virus. Incluso se ofrecieron a los hospitales para hacer estas prácticas ya que “ellos no están tampoco preparados para llevar a cabo la autopsias”, manifestó. “Todo esto requiere permisos y el consejero -Julio Pérez- nos dijo que estaba en ello”, detalló Meilán.

El estudio que quieren llevar a cabo los profesionales del IML es similar al anunciado por las sociedades españolas de Anatomía Patológica (SEAP) y de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) y que llevarán a cabo en ocho hospitales de Madrid, Barcelona y de otras grandes ciudades, instalaciones que ya disponen de salas de autopsia con un alto nivel de bioseguridad. El mismo persigue investigar las razones del avance de la patología desencadenada por el coronavirus en estos pacientes fallecidos y que las conclusiones a las que lleguen permitan el diseño de estrategias y soluciones terapeúticas para evitar casos mortales que hoy en día siguen resultando desconcertantes para la comunidad científica. “Hay que conocer los mecanismos fisiopatológicos por los que se produce la muerte en enfermos de Covid-19 y luego así poder comparar las causas de la muerte en personas jóvenes, si tenían o no antecedentes o patologías previas, etcétera... Por eso planteamos hacer no solo nuestras autopsias, sino también llevarlas a cabo sobre pacientes que viniesen del hospital con historia clínica para poder tener una muestra tanto de muertes súbitas como de muertes tras un proceso de enfermedad, pero eso implica que entren en el IML muertos que no sean judiciales y los permisos correspondientes”, disertó Meilán.