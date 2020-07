El fiscal al taxista agresor: «Su versión no se la cree nadie»

En el juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, ambos taxistas se acusaron mutuamente de lesiones. Javier presentó un parte que evidenciaba raspuños en el cuello y en la tibia, aparte de una crisis de ansiedad, mientras que Miguel acreditó haber sufrido una fractura de los huesos propios de la nariz y una contractura cervical que le mantuvo casi dos meses de baja.

En el relato de los hechos, Miguel S. R. declaró que estaba trabajando en el taxi cuando se dirigió a la parada del parque San Telmo y, al llegar, aparcó en la zona trasera para realizar una llamada a un cliente. En ese instante, apareció Javier L. M. que «me tocó al cristal y empezó a insultarme y a gritarme cosas. Le respondí que estaba trabajando para darle de comer a mi hija y me gritó que me iba a dar cinco euros para que le comprara un bocadillo y así matara el hambre de la niña», declaró. En ese momento admitió que se bajó de su taxi y al acercarse al otro chófer «se quitó las gafas de sol y me dio un cabezazo que me partió la nariz. Con los nervios le grité yo también y él cogió y empezó a grabarme en vídeo mientras se ponía a decir mentiras y a reírse de mi».