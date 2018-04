El descenso de Ramírez

La anécdota, que supera todos los límites de la leyenda urbana, muestra un personaje al que no le debe haber sentado nada bien la imagen que para la posteridad dejará el ya pasado 25 de abril de 2018: Ramírez siendo arrestado y puesto ante un juez, que había dictado una orden de busca y captura. La anécdota, con el paso de los años, puede que no sea cierta. Pero también hay otros autos, que aún permanecen a la luz a pesar de haber nacido hace más de una década, que muestran el perfil y la cronología de este empresario «contumaz y rebelde».

La historia da para una novela. Tal vez Alexis Ravelo ya nos la haya contado en las páginas de Morir despacio, porque a veces personajes de ficción como Eladio Monroy hacen mucho más que los medios tradicionales por mostrarnos las costuras de la sociedad.

De Ramírez se ha contado un millón de veces la historia del hombre hecho a sí mismo. El origen humilde de su familia, con residencia en los bloques de la calle de San Juan de Ávila en Tamareceite. Las 10.000 pesetas que Pepe Moriana, entonces presidente del Claret –hoy CB Gran Canaria– le daba por pasar la mopa en los partidos de baloncesto en el viejo pabellón.

También sabemos que su padre le mandó a vivir con sus tíos a Fuerteventura cuando tenía 14 años, y después de haber sido expulsado de dos colegios. Sus recuerdos de aquellos años huelen a viejas calles y tiempos grises. «Teníamos a los yonquis a raya. Siempre fuimos muy guerrilleros. Estábamos fijo peleando. Si había líos bien, si no los buscaba. Sobre todo cuando me aburría. Me gustaba un follón», contaba en 2005 a este periódico en una entrevista que fue titulada: «No recuerdo haber estudiado en mi vida».

También sabemos que Ángel Luis Tadeo fue una persona fundamental, al que siempre ha definido como «alguien de mi familia. Le debo parte de mi éxito».

Esa es la misma persona que hoy vive en sus carnes aquello de que «más alta será la caída».

El pasado domingo vio cómo la Unión Deportiva, el equipo que preside desde 2005, descendía a Segunda División tras tres años en la máxima categoría. La grada pidió su dimisión y en la puerta del Estadio de Gran Canaria, trabajadores de sus empresas, gritaban a los cuatro vientos los constantes impagos de los que son víctimas.

Nadie podría esperar que este empresario especialista en seguridad y servicios cayera tan bajo. No hace tanto conseguía provechosos contratos con el Gobierno de Mariano Rajoy, siempre con el ministro depuesto José Manuel Soria, dicen, como su gran valedor. «Es el concepto de emprendedor más puro que conozco», dijo de él el expolítico en la inauguración de Marmotor, otra de sus empresas