El crimen de la viuda de Sala revela disputas por el control de empresas

"El ministerio público está convencido" de que el acusado "es autor de este horrible crimen (...) Esto no es un robo (sino) una ejecución (...) porque el primer disparo que recibió la víctima le saltó los globos oculares, la dejó ciega" y sufrió "una agonía que duró más de 20 o 25 minutos, desangrada", ha revelado.

A las dos primeras cuestiones, Miguel López ha contestado que sí y a la última, que no.

Familia enemistada

En la sesión de este lunes se ha expuesto que María del Carmen Martínez y su primogénito, Vicente Jesús Sala -que ejerce la acusación particular en esta causa- formaban un bloque dentro de la familia enemistada con el que integraban las otras tres hijas del expresidente de la CAM, sus respectivos maridos y sus hijos por el control de las empresas.

Sin pruebas

Por su parte, la defensa ha reiterado que no existe prueba alguna contra el procesado, pues, entre otros motivos alegados por el letrado de Miguel López, no estaba en el escenario del crimen cuando sucedieron los hechos y no se han hallado restos de ADN que sean de él, ni tampoco el arma homicida.

Por ello, el representante legal de Miguel López ha incidido en que su cliente debe ser absuelto y ha anunciado que pedirá una prueba para averiguar quién fue el asesino, ya que se halló un ADN de alguien que, según la defensa, estuvo en la escena del crimen, pero "no se sabe quién es".

Además de advertir de que sería "un error judicial gravísimo" acusar a Miguel López del asesinato de su suegra y considerar que la fiscalía y la acusación particular deberían rectificar, la defensa ha sostenido que el procesado "nunca" se ocupaba de las cuestiones empresariales de la familia de su mujer y que había separación de bienes en el matrimonio.

La sesión se ha suspendido para llevar esta tarde una inspección ocular, junto con los miembros del jurado, del lavadero del citado concesionario de coches donde ocurrió el crimen.

Este martes se reanudará el juicio con las alegaciones provisionales de la acusación particular y se prevé que ese mismo día declare el acusado.