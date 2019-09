El acusado: «Oye, yo maté a mi novia»

Los hechos.

La fiscal acusa a su presunto cómplice José Manuel H. S. por el delito de encubrimiento y pide para él una pena de tres años de prisión

Tiempo después, la fallecida no quiso continuar «la relación sentimental que mantenía con Víctor Ayose», y «deseaba marcharse del domicilio de los padres de éste e independizarse», según la fiscal. Sin embargo, Yurena «retrasó su marcha por temor a que Víctor Ayose pudiera causarle algún mal, dado el control al que se sentía sometida». Por este motivo, hasta que no tuvo un lugar en el que poder vivir, «no dio el paso de comunicarle a Víctor Ayose su decisión». Finalmente, entre los días 26 y 28 de marzo de 2017, Yurena le comunicó a Víctor Ayose «su decisión de terminar la relación sentimental que mantenían y marcharse del domicilio en el que ambos convivían». Eso sí, Víctor Ayose, le pidió que no se marchase hasta el 3 de abril, para «poder asimilar la situación», y Yurena aceptó.

Pues el 31 de marzo de 2017, Víctor Ayose, «al no aceptar la ruptura de la relación sentimental ni que Yurena se marchase definitivamente del domicilio», entre las 10.00 y la 11.00 de la mañana, estando ambos en el dormitorio, discutió con la víctima, la empujó sobre la cama y «de forma totalmente sorpresiva y sin que Yurena se hubiera podido apercibir de sus intenciones, por lo que no tuvo posibilidad de defenderse, se colocó a horcajadas sobre ella». Posteriormente, al estar inmovilizada y sin posibilidad de defensa, «la agarró por el cuello con ambas manos y apretó con fuerza su cuello hasta asfixiarla».

Según la fiscal, el acusado actuó «con intención de causar la muerte a Yurena» o, en cualquier caso, «representándose que con tan peligroso acto, era altamente probable la causación de la muerte, pese a lo cual no cesó o interrumpió su acción, aceptando que la muerte se produjera». Víctor Ayose «causó la muerte de Yurena por el hecho de ser mujer, como acto de dominación, al no respetar su libertad de decidir poner fin a su relación», relata el escrito de acusación.