El abogado Iván Ventura, ‘Best Lawyers 2020’

Best Lawyers destacó la trayectoria profesional de este letrado grancanario especializado en responsabilidad civil y penal incorporándolo en la selecta lista de 163 abogados de España denominada Best lawyer of the year 2020 en la categoría de criminal defense.

Iván Ventura es un abogado grancanario formado en la ULPGC, además de haber cursado en varias universidades americanas como la Columbia University, donde se especializó en Derecho americano y en la Fordham University, en la que adquirió conocimientos sobre regulación de Compliance y Derecho americano.

Con 23 años de ejercicio profesional dedicado a la defensa y reclamación, ha sido autor de artículos doctrinales, conferenciante y director de jornadas jurídicas tanto en accidentes de tráfico, como en responsabilidad penal de la persona jurídica. Actúa en el ámbito civil, penal, laboral y mercantil, tanto para clientes particulares como empresas, y siendo letrado externo de todas las empresas del grupo asegurador Catalana Occidente.