La fiscal añade un delito más para el conductor funerario

En lo que respecta a la omisión del deber de socorro, Cecilia Acebal fundamentó su argumento en que era imposible confundir un carro con una persona, que el conductor sabía que había atropellado a alguien y, a pesar de eso, no detuvo su coche para comprobar si la víctima había fallecido. No consideró acreditado que la muerte se hubiese producido de manera inmediata tras la colisión.

En su fundamentación, la representante del Ministerio Público consideró acreditado que el chófer del vehículo funerario no frenó ni esquivó cuando se encontró a Elisa Ruano caminando por el arcén de la GC-340 a la altura de Las Perreras el 2 de octubre. Además, negó que fuera posible confundir a la víctima con un carro de supermercado cargado de chatarra como declaró el martes José Ignacio S. D., quien según la fiscal, limpió el vehículo de sangre cuando llegó a las oficinas de su empresa tras el suceso. También cree que ha quedado probado que no regresó al lugar del atropello para comprobar qué había pasado, por lo que interesa la condena por homicidio por imprudencia grave.

La defensa cree que su defendido cometió una imprudencia leve

Por su parte, la defensa del acusado representada por Carlos Conesa considera que su patrocinado cometió una imprudencia leve que no está incluida en el Código Penal puesto que, sostiene, no se percató que había atropellado a una persona ya que era de noche, no había luz, la víctima no llevaba elementos reflectantes, iba caminando por la derecha y conducía a una velocidad dentro del límite en esa vía. Además, dijo que no se había acreditado que hubiera limpiado posibles restos biológicos del frontal del vehículo y que nunca en 21 años de trabajo en la empresa había tenido un accidente. Insistió en que estaba descansado y que no había bebido alcohol la noche de los hechos, como así sí manifestó que hizo la víctima, además de haber consumido estupefacientes. Por último, la abogada de la empresa negó cualquier responsabilidad de la misma en los hechos, mientras que el de la compañía de seguros sostuvo que el pago del 75% de la cantidad en concepto de responsabilidad civil es la más ajustada a derecho por la concurrencia de culpa de la víctima.