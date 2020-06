Dos años de angustia en La Matula

El autor confeso de los hechos fue Ángel Montesdeoca, que reconoció haber apuñalado hasta la muerte a su expareja, Marisol Álvarez, para luego intentar quitarse la vida explotando dos bombonas de gas que había colocado en el cuerpo inerte de Marisol y en el suyo propio. El destino quiso que las llamas no acabaran con su vida pero calcinaron el 50% de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado.

Los celos, posible móvil.

En principio, los investigadores apuntan que el posible desencadenante del asesinato haya sido que Ángel Montesdeoca sufrió un ataque de celos después de que su esposa le pidiera el divorcio y luego intentara rehacer su vida rodeándose de amigos entre los que estaba uno con el que mantenía una relación estrecha.

Montesdeoca, nacido en La Isleta y que en el momento de los hechos tenía 65 años, trabajó a bordo de los ferrys de la Naviera Armas y sufrió un accidente laboral por lo que le concedieron una pensión de incapacidad en el año 2007.

Los testigos declararon en la instrucción que nunca habían detectado conductas agresivas en la pareja o discusiones, pero las personas más cercanas a la víctima detallaron que el investigado jamás superó el hecho de divorciarse de su mujer.

Según el informe pericial realizado por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, el acusado se mostró con ellos siempre colaborador y respetuoso cuando fue examinado. Las conclusiones médico forenses fueron que el investigado no presentaba ninguna enfermedad mental ni la disminución de sus capacidades para los hechos que se le imputan y tampoco hubo factores que produjeran alteraciones de sus capacidades. Es decir, estaba en sus cabales cuando acabó con la vida de su esposa.

Los forenses destacaron del investigado la «frialdad en sus sentimientos» y, pese a que reconoció los hechos, a la misma vez afirmaba que quería a su mujer. No le apreciaron emociones cuando hablaba de la víctima, de lo que hizo o de sus hijos, a los que no había visto aún en el momento de la exploración en abril de 2019. Habló del asesinato sin afectación, lo contó sin más y sostuvo que no sabía qué le había pasado por la cabeza cuando cometió los desgraciados hechos.

Hizo un relato de su matrimonio que parecía distar con la realidad y contó cómo un año antes de los hechos estuvo muy deprimido y con ganas de suicidarse. «Todos estos problemas venían por los padecimientos que tenía y no me dejaban vivir», dijo a los forenses.

Declaró que su mujer se pasaba el día cuidando a su madre y él hacía todo lo de la casa mientras Marisol, cuando regresaba a su casa, «no estaba bien y tampoco estaba bien con él», sostuvo. «Fue por eso por lo que dejó de quererme», añadió. No quiso reconocer que ella le dijo de separarse en varias ocasiones y tampoco que mantenía otra relación desde hacía meses.