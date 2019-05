«Cuando me desperté, estaba sobre mí penetrándome delante de mi hijo»

Y todo por la enorme ambigüedad de los testimonios ofrecidos por los protagonistas, sobre todo la propia víctima, que dijo no recordar exactamente como fue penetrada vaginal y analmente por su pareja minutos antes de ser supuestamente violada por Luis Humberto N. S. en presencia de su hijo de cinco años. Manifestó además no recordar muchos datos importantes que aportó en su primera declaración en sede policial y se contradijo en otros tantos.

Según su testimonio, los hechos se remontan al 20 de febrero de 2016, cuando el acusado organizó una comida en su casa a la que asistió la denunciante y su hijo –que vivían en la casa–, y su pareja sentimental. Narró que «nuestra relación era muy buena y nunca antes se me había ni siquiera insinuado y era muy respetuoso pero en esa noche bebimos mucho hasta que me fui a la cama con mi hijo. Poco después llegó a la habitación mi novio y mantuvimos relaciones vaginales y anales pero reconozco que al día siguiente no lo recordaba y por eso le pregunté», dijo ante la sala. «Después me quedé dormida y cuando me desperté, estaba Luis Humberto sobre mi penetrándome delante de mi hijo. Me quedé quieta y le dije que qué estaba haciendo y lo intenté sacar de encima pero no pude porque me agarraba de los brazos», describió. Reconoció que el presunto agresor estaba bebido «y perdido porque si no, jamás habría hecho algo así. Luego me levantó una pierna y me penetró analmente y yo solo quería que terminara cuanto antes para que mi hijo no se despertase, aunque sí lo hizo. En ese momento Luis le dijo que mirara a otro lado, terminó y se quedó dormido», declaró. Posteriormente, dijo haberse vestido y envió un mensaje por móvil a su novio diciéndole «que me había violado y por eso vino a mi casa y llamó a la policía».