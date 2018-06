Confirman los 5 años de cárcel para Guedes por el caso Paraíso

También han sido confirmadas las penas de un año de cárcel y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde de dicho municipio José Juan Santana, que cuando ocurrieron los hechos también era concejal, por los delitos de prevaricación y de infidelidad en la custodia de documentos. La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria condenó, además, al arquitecto del ayuntamiento, Fernando Rivero Espino, a tres años de prisión por un delito de falsedad en documento público; al funcionario Antonio Muñiz a dos años de prisión; al director general de la empresa Mazzoti, Alejandro Navarro, a un año y medio de prisión; y a los administradores de la empresa Hernández Perera, Antonio Hernández y su hijo, a un año de prisión a cada uno por un delito de cohecho.

El tribunal desestima los recursos de casación interpuestos por algunos de los condenados - Antonio Muñoz González, Francisco Guedes García, Alejandro Navarro Miñón, Fernando Rivero Espino y José Juan Santana Quintana contra la sentencia recurrida que ha sido confirmada en su totalidad por el Tribunal Supremo. La Sala concluye que los condenados realizaron actuaciones dolosas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para realizar el acto en beneficio de una persona y con evidente perjuicio a los que no pueden acceder a los actos administrativos por la acción directa del acusado que no lleva a cabo solo meras irregularidades administrativas subsanables, o no, por actos administrativos complementarios o de subsanación, sino que la entidad del acto es de gravedad y relevancia que comporta una clara injusticia del mismo a sabiendas de que lo es.