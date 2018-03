Orden de busca y captura para el condenado por violar a su suegra

Manuel Felipe Ojeda estaba citado ayer en la Ciudad de la Justicia a una vista fijada a instancias de la acusación particular personada en el procedimiento con el fin de que se llevara a cabo la ejecución inmediata del fallo y su correspondiente ingreso en prisión. El condenado no compareció a la misma, por lo que la sala ordenó su inmediata puesta en busca y captura con orden nacional.

Hay que recordar que a Manuel Felipe Ojeda se le incoó un procedimiento ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria por abuso sexual a su suegra de 87 años, a la que violó –según detalla la sentencia– por vía anal la noche del 12 de junio de 2016. El juzgado decretó su ingreso en prisión provisional del 12 al 15 de junio y posteriormente estuvo en libertad con los cargos de abuso sexual.

Manuel Felipe Ojeda ha estado durante todo este tiempo en libertad, pero ahora se ha dictado una sentencia que lo condena a nueve años de prisión lo que indica un plus de culpa frente a la presunción de inocencia.

La sentencia es recurrible, pero mientras, la acusación particular ha entendido que existe un riesgo de fuga aunque no de reiteración delictiva, por lo que ha interesado la celebración de esta vista para que las partes discutan si es de ley o no su ingreso en prisión hasta que se resuelva la apelación.

Pero ante esta sorpresiva incomparecencia del condenado, ayer la sala ha determinado una orden de busca y captura nacional para localizar a Manuel Felipe Ojeda y que rinda cuentas ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.