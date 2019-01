Capella: «Se hicieron las cosas mal, pero fue legal»

El responsable de la Autoridad Portuaria de Las Palmas añadió a lo dicho que su comparecencia se había centrado «en su gran mayoría, en aclarar el origen y destino de los bloques que se han utilizado en la obra de La Esfinge, aunque poco más pude decir de otras cuestiones ya que yo solo estuve en la misma en el inicio y ya en su fase final, cuando todo se había llevado a cabo», manifestó. Sí dejó claro que en este procedimiento que está investigando el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, «se han hecho muchas cosas mal pero a nivel técnico, aunque no se han cometido ilegalidades como se está diciendo por ahí. Son cuestiones muy complejas que requieren una gran cantidad de documentación y está claro que las cosas se han hecho mal y se han cometido bastantes errores, pero de ahí a que se haya perpetrado delito alguno es otra cuestión diferente. Yo, en mi caso, he ofrecido las explicaciones pertinentes y ahora tendrá que ser la autoridad judicial la que tome las decisiones oportunas aunque, reitero, estoy muy tranquilo en lo que he hecho con respecto a esta obra», comentó Salvador Capella, actual director de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El mismo solo respondió a las preguntas formuladas por el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca, a las del fiscal Pedro Gimeno y el abogado del Estado, Fernando Tejedor Jorge, además de su propia defensa, como mismo hicieron ayer tanto José Daniel López como Miguel Ángel Larraz.

Además de Salvador Capella, también prestó declaración el representante de FCC, Daniel García-Arroba. La de ayer es la primera vez que ambos comparecen ante el magistrado que instruye esta causa y ha sido a consecuencia del informe realizado por el perito judicial, Tanausú Quesada. En el mismo, entre otras cuestiones de especial relevancia, se especificaba que los pagos realizados en la certificación de la obra y aprobados por el entonces director del Puerto, José Miguel Pintado (exgerente de FCC), siendo director de obra, Salvador Capella, el Puerto pagó a la UTE adjudicataria 23.554 metros cúbicos en bloques que no fueron fabricados. Este exceso de bloques supuso para la UTE unos ingresos extra por trabajos no realizados de 3,2 millones de euros, según el documento.

Al respecto de este documento, Capella advirtió que se trata de un «informe muy técnico y complejo que hay que explicar para que se entienda la forma de actuar, aunque aún hay otras cuestiones por resolver», dijo