Canarias, tercera comunidad con más divorcios

Entre enero y marzo, el archipiélago había registrado la tasa más alta del país en litigios de pareja (6,9 por cada 10.000 habitantes), cifra que se ha visto reducida en primavera.

Así y todo, las islas superaron durante el periodo estudiado en seis décimas de punto la media nacional, que se situó en 6,1 casos de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes.

En cifras globales, el número de demandas de rupturas matrimoniales (divorcios y separaciones) en la Comunidad de Canarias es de 1.447 (1.388 divorcios, 57 separaciones y un caso de nulidad matrimonial).

Además, las separaciones no consensuadas pasaron de 25 en el segundo trimestre de 2018 a 20 en el mismo periodo de 2019 (-20%); las separaciones consensuadas, de 17 a 37 (+117,6%; los divorcios no consensuados de 737 a 647 (-12,22%); los divorcios consensuados, de 846 a 741 (-14,4%), y las nulidades matrimoniales, de dos a una (-50%).

Por provincias, entre abril y junio de 2019, se presentaron en los juzgados de Las Palmas 721 casos de ruptura matrimonial (una nulidad, 372 divorcios consensuados, 311 no consensuados, 21 separaciones consensuadas y 16 no consensuadas), y en los de Santa Cruz de Tenerife, 715 (372 divorcios consensuados, 311 no consensuados, 21 separaciones consensuadas y 11 no consensuadas).

En lo que se refiere a los datos de todo el territorio del Estado, en el segundo trimestre de 2019, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios ha experimentado una disminución del 6,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2018.